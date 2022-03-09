Пекин, , 05:47 — REGNUM Китай получил первую порцию данных со своего недавно запущенного спутника наблюдения за сушей, сообщили во 8 марта ученые, отвечающие за космический аппарат, передает агентство Синьхуа.

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Спутник «L-SAR 01B» был отправлен на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-4C» 27 февраля. «L-SAR 01» представляет собой спутниковую группу, состоящую из двух спутников, оснащенных радаром с синтезированной апертурой L-диапазона (SAR), и включают конкретно спутники «L-SAR 01A» и «L-SAR 01B». Первый аппарат был отправлен в космос 26 января.

Наземная станция, расположенная в пекинском районе Миюнь, отследила и получила данные общим размером 16,55 гигабайта от «L-SAR 01B», сообщил Научно-исследовательский институт аэрокосмической информации при Академии наук Китая, который отвечает за проектирование радара и прием данных спутниковой группы.

«SAR» относится к радиолокационной системе с микроволновым отображением, которая излучает электромагнитные волны на Землю и принимает эхо-сигналы. Он может делать микроволновые снимки поверхности земли высокой четкости.

Двум спутникам будет поручено предоставлять данные для поддержки использования земельных ресурсов, картографии, лесного хозяйства, а также для предотвращения стихийных бедствий и оказания чрезвычайной помощи.