Запорожье, Украина, , 05:46 — REGNUM Ситуация на Запорожской АЭС полностью находится под контролем бойцов Росгвардии, персонал станции работает в штатном режиме. Об этом 9 марта сообщил журналистам представитель Росгвардии.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Отмечается, что в ходе взятия под контроль АЭС, при проведении поисковых мероприятий на территории станции было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. В том числе было обнаружено тяжёлое вооружение, размещённое на энергоблоках станции. Это указывает на то, что шла серьёзная подготовка к оборонительному бою.

Уточняется, что с национальной гвардией Украины были проведены переговоры, после которых украинская сторона сдала оружие, а станция перешла под контроль Росгвардии. Оружие сложили около 240 человек, в том числе 50 женщин, все они после подписания документов о неучастии в боевых действиях, были отправлены по домам.

Оружие после его сдачи нацгвардией было собрано в отдельное помещение. Всего было сдано около 500 единиц оружия, в том числе пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты. Среди оружия были образцы вооружения НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону о провокации, устроенной радикалами на территории Запорожской АЭС

Читайте ранее в этом сюжете: Путин проинформировал Макрона о провокации радикалов на Запорожской АЭС