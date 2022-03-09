Тайбэй, 9 марта, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Шесть человек погибли и еще шесть получили ранения в результате пожара в жилом доме в тайваньском городе Тайчжун 6 марта, сообщила городская пожарная служба, передает агентство Синьхуа.

Пожар

Пожарные получили экстренный вызов около 16:29 по пекинскому времени 6 марта. Более 30 пожарных машин и машин скорой помощи, а также несколько десятков пожарных, были мобилизованы для тушения пожара.

Пожар был локализован примерно через два часа после начала тушения. Было начато расследование для установления точных причин возгорания.