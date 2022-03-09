Биробиджан, 9 марта, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Казаки Донского, Кубанского, Амурского и Забайкальского казачества выступают с концертной программой в населённых пунктах Еврейской автономной области. Пел для жителей региона казачий хор имени атамана Онуфрия Степанова, сообщило ГТРК «Бира».

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Концертная программа называется «Славься, ты Русь моя!». Всех выступавших казаков объединяет любовь к Родине.

«Много Донского и Кубанского, и Амурского казачества, и Забайкальского казачества — в общем репертуар такой богатый казачий. Ну и конечно, патриотические песни, про Русь, про Родину — это обязательно», — рассказала руководитель казачьего хора Инна Семёнова.

На концерте также выступали хореографические коллективы Биробиджана.

Как сообщало ИА REGNUM, казак станичного казачьего общества «Надёжное» Биробиджанского района ЕАО Михаил Дедешко ранее заявил, что к спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР все казаки относятся одинаково и поддерживают руководство страны.