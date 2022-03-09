Макао, Китай, 9 марта, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Вторая Культурная неделя Китая стартовала 7 марта в Специальном административном районе Макао (САР), чтобы предоставить португалоязычной общественности САР возможность тесно познакомиться с китайской культурой, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) AlexHe34 Макао

Мероприятие, организованное местной газетой Hoje Macao в сотрудничестве с издателем Livros do Meio, которое проходит с 7 по 12 марта с перерывом на 11 марта, включает, среди прочего, презентацию новых книг и лекцию.

Книга автора Антонио Изидро «Ли Бай — путь бессмертного» рассказывает о знаменитом китайском поэте времен династии Тан, которая была выпущена 7 апреля. Антонио Изидро сказал на церемонии запуска: «Я надеюсь, что эта книга может послужить справочником для тех, кто изучает китайско-португальский перевод».

Книга «Девять пунктов в тумане — тексты о Китае» Карлоса Мораиса Хосе, директора Hoje Macao, будет выпущена 9 марта. Книга Пауло Майя и Кармо «Китайские расследования» посвящена китайским пейзажным картинам и будет выпущена 10 марта.

Книга «Китайские четверостишия», переведенная поэтом из Кабо-Верде Зербо Фрейре, знаменует собой первый случай, когда житель Кабо-Верде переводит стихи династии Тан непосредственно с китайского на португальский. Книга будет выпущена 12 марта. 8 марта, в Международный женский день, была прочитана лекция о социально-политической и правовой эволюции китайских женщин.