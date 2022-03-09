Петропавловск-Камчатский, , 05:23 — REGNUM На Камчатке в акватории Кроноцкого залива 9 марта произошло землетрясение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Землетрясение Zeml.info

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Эпицентр сейсмособытия магнитудой 5 находился в 152 км от Петропавловска-Камчатского. Землетрясение произошло на глубине 42 км. Население не ощутило подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи 6 марта на юге Мексики.