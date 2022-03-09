Пекин, 9 марта, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Продвижение гендерного равенства в контексте изменения климата и утраты биоразнообразия является одной из важнейших задач устойчивого развития современности, заявили эксперты на глобальном симпозиуме, состоявшемся 8 марта в Пекине, передает агентство Синьхуа.

Pedro Феминизм. Граффити

Симпозиум, посвященный празднованию Международного женского дня 2022 года (IWD 2022), был совместно организован Центром Китая и глобализации и организацией «ООН-женщины», которая продвигает программы и политику по защите прав человека среди женщин.

IWD 2022, посвященный теме «Гендерное равенство сегодня для устойчивого будущего», признает вклад женщин во всем мире, которые возглавляют усилия по адаптации к изменению климата, смягчению последствий и реагированию на них во имя более устойчивого будущего, утверждает «ООН-женщины».

Мероприятие, посвященное биоразнообразию и изменению климата с гендерной точки зрения, направлено на обмен передовым опытом в области политики и программ в области изменения климата и охраны окружающей среды с учетом гендерных факторов, а также на определение мер по борьбе с изменением климата для продвижения гендерного равенства.