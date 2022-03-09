Шицзячжуан, Китай, , 05:15 — REGNUM Первая группа слушателей из Лаоса и Камбоджи в китайской школе акробатического искусства окончила онлайн-программу обучения в этом учебном заведении после того, как очные обмены были прерваны пандемией COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В общей сложности 42 студента прошли онлайн-обучение, организованное Школой акробатического искусства Хэбэй Уцяо в провинции Хэбэй на севере Китая. Школа начала набирать иностранных слушателей в 2002 году, и к настоящему времени через нее прошло более 500 слушателей из более чем 40 стран мира.

Уцяо считается колыбелью китайской акробатики, а стиль исполнения можно проследить примерно за 2000 лет до династии Хань (202 г. до н.э. — 220 г. н.э.). В 2006 году акробатика Уцяо была внесена в список нематериального культурного наследия государственного уровня.

Дуань Юн, отвечающий за вопросы обмена в школе, сказал, что акробатическая подготовка требует высококачественных движений и навыков. Трудно воспринимать все аспекты с помощью онлайн-обучения.

«Во время учебных занятий 10 учителей использовали метод обучения в прямом эфире с помощью нескольких наборов камер высокой четкости, которые фиксировали работу квалифицированных китайских студентов под углом 360 градусов», — сказал Дуань.

Дуань добавил, что в будущем онлайн-обучение будет продолжать использоваться. В свете пандемии COVID-19 школа планирует выбрать еще две-три страны в Восточной Африке с разницей во времени менее шести часов с Китаем для проведения онлайн-обучающих программ, чтобы продолжать содействовать обмену и взаимному изучению акробатического искусства в стране и за рубежом.