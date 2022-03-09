Хабаровск, , 05:18 — REGNUM В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту смерти на пожаре ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Пожар в доме Kaluga.sledcom.ru

Читайте также: На Ямале ночью сгорел многоквартирный дом

Вечером 7 марта в квартире дома по улице Брестской в Хабаровске на 9 этаже произошло возгорание, вследствие чего погиб ребёнок 2019 года рождения. Родителям со страшим ребёнком удалось спастись. Причины пожара устанавливаются.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Губкинский 8 марта ликвидировали пожар в деревянном многоквартирном доме.