Хабаровск, 9 марта, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту смерти при пожаре ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Kaluga.sledcom.ru Пожар в доме

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Вечером 7 марта в квартире дома по улице Брестской в Хабаровске на 9 этаже произошло возгорание, вследствие чего погиб ребёнок 2019 года рождения. Родителям со страшим ребёнком удалось спастись. Причины пожара устанавливаются.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Губкинский 8 марта ликвидировали пожар в деревянном многоквартирном доме.