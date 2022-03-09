Мехико, , 05:13 — REGNUM Как минимум 25 человек пострадали в результате марша, приуроченного к Международному женскому дню в столице Мексики, городе Мехико. Об этом 8 марта сообщил глава городского управления внутренних дел Марти Батрес в своём Twitter.

Флаг Мексики

По данным властей, на марш собрались около 50 тыс. человек и он носит в целом мирный характер. Порядок во время мероприятия обеспечивают 3 тыс. женщин-полицейских. В настоящее время участницы марша собрались, в основном, у резиденции главы государства — Национального дворца в Мехико. Чаще всего, по данным полиции, основные столкновения происходят именно в этом месте.

В ходе столкновений во время марша пострадали 25 человек, в том числе женщины-полицейские. Две участницы акции и одна женщина-полицейский были госпитализированы. жизни пострадавших ничего не угрожает.

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