Пекин, 9 марта, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Китайские технологические гиганты Alibaba, Bytedance и Tencent совместно выпустили новый набор стандартов потоковой передачи данных с низкой задержкой, чтобы предоставить пользователям лучший опыт потоковой передачи видео на мобильных платформах, сообщает агентство Синьхуа.

そらみみ Талисманы Tencent

В последние годы у мобильных пользователей растет спрос на трансляцию потоковых данных в реальном времени с низкой задержкой в, таких как сферах как спортивные игры, онлайн-курсы и электронная коммерция.

Однако, несмотря на высокую скорость сети, прямая трансляция по-прежнему идет медленно. При просмотре футбольного матча в прямом эфире на мобильном телефоне пользователи часто видят гол позже, чем телезрители.

По словам компаний, новый открытый стандарт сократит традиционную задержку по времени от трех до шести секунд до менее чем одной секунды, чтобы обеспечить пользователям более своевременное вещание.

Большинство современных потоковых систем основаны на WebRTC, проекте с открытым исходным кодом, предоставляемым веб-браузерам и мобильным приложениям для связи в режиме реального времени. Но WebRTC не определяет процесс взаимодействия с сигналами, и каждая потоковая платформа имеет свою собственную логику взаимодействия между клиентом и сервером, что приводит к задержке в прямой трансляции.

Volcano Engine, платформа корпоративных сервисов под управлением ByteDance, заявила, что новый стандарт представляет собой открытый протокол, к которому могут получить доступ любые компании и разработчики. Компании ожидают, что новый стандарт будет способствовать развитию видеотехнологий и прикладных инноваций.