Пекин, , 05:02 — REGNUM Легкая промышленность Китая продемонстрировала устойчивый рост в 2021 году, несмотря на сбои, вызванные пандемией COVID-19, свидетельствуют данные Национальной комиссии КНР по развитию и реформам, передает агентство Синьхуа.

Легкая промышленность geralt

Совокупный операционный доход предприятий этого сектора в прошлом году достиг 26 трлн юаней (около $4,1 трлн), а их общая прибыль, по данным комиссии, достигла 1,7 трлн юаней. Компании с годовой выручкой не менее 20 млн юаней получили прибыль в размере 1,4 трлн юаней, увеличившись на 7,4% в годовом исчислении, в то время как их общая операционная выручка выросла на 14,4% в годовом исчислении до 22,4 трлн юаней.

Стоимость экспортных поставок этих фирм в 2021 году составила 2,9 трлн юаней, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом объем экспорта девяти подсекторов, включая бытовую технику и изделия из пластика, превысил 100 млрд юаней соответственно.