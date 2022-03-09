Москва, , 05:07 — REGNUM Лётчику из Комсомольска-на-Амуре Виктору Анатольевичу Дудину президент Владимир Путин присвоил звание Героя России — штурман получил высокую награду за подвиг в ходе спецоперации.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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О подвиге майора Виктора Дудина рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Первый раз он отличился в самом начале специальной операции по просьбе ДНР и ЛНР. 24 февраля в ходе вылета штурман обнаружил истребитель Су-27 украинских ВС, готовящийся нанести удар по российским войскам. В воздушном бою Герой предотвратил угрозу, выиграв дуэль с первого захода.

Виктор Дудин ещё не раз срывал атаки ВСУ в ходе боевых вылетов. Так, в сложных условиях российский лётчик вывел из строя ракетно-зенитный комплекс «Бук» в районе с системами ПВО. Для этого штурман спускался на опасную для самолёта высоту — 400 метров.

Лётчик успешно участвовал в перехватах нескольких украинских самолётов, когда те собирались нанести удары по сухопутным войскам российской армии.

Виктор Дудин служил в Комсомольске-на-Амуре. С 2010 года служит в 23-м истребительном Таллинском авиационном полку. Освоил различные виды самолётов военной авиации, имел к февралю 2022 года около 1500 часов общего налёта. Совершил пять командировок в Сирию, где участвовал в военной операции.

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Как сообщало ИА REGNUM, приморцу, командиру 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, полковнику Алексею Борисовичу Бернграду присвоено звание Героя России за руководство наступательной операцией в направлении к Мариуполю.