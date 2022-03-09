Пекин, 9 марта, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Экспорт бытовой техники в Китае в 2021 году неуклонно рос, согласно данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, передает агентство Синьхуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Старую бытовую технику ждёт переработка

По данным комиссии, в прошлом году страна экспортировала более 3,87 млрд комплектов бытовой техники, что на 10,1% больше в годовом исчислении, а общая стоимость экспорта выросла на 22,3% в годовом исчислении и составила около $98,72 млрд.

За этот период объем производства кондиционеров и стиральных машин достиг 218,36 млн и 86,19 млн единиц соответственно, увеличившись на 9,4% и 9,5% в годовом исчислении.

Выручка китайского сектора бытовой техники подскочила на 18,9% в годовом исчислении до 1,39 трлн юаней (около $219,6 млрд) за первые 10 месяцев 2021 года, в то время как прибыль сектора составила 93,62 млрд юаней, увеличившись на 1,8% в годовом исчислении, показали более ранние данные.