Пекин, 9 марта, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Сектор логистики сферы электронной коммерции Китая продемонстрировал устойчивый рост в феврале, поскольку зимние Олимпийские игры в Пекине повысили спрос на потребление, показали отраслевые данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронный кошелёк

Индекс, отслеживающий деятельность в области логистики электронной коммерции, за этот период составил 108,9 пункта, что на 0,3 пункта больше, чем в январе, согласно исследованию, проведенному совместно Китайской федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com.

Общий спрос на логистику в сфере электронной коммерции увеличился в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, при этом субиндекс, отслеживающий общий объем бизнеса, вырос на 3 пункта в годовом исчислении.

Зимние Олимпийские игры вызвали быстрый рост спроса на одежду и снаряжение для зимних видов спорта, а также олимпийские товары, что эффективно стимулировало спрос на логистику электронной коммерции в феврале, говорится в исследовании.

Прогнозируется дальнейшее расширение логистической деятельности в сфере электронной коммерции в марте, обусловленное постоянным увеличением спроса и восстановлением предложения.