Благовещенск, 9 марта, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Возглавлявший администрацию Благовещенского района Приамурья Евгений Седых задержан по подозрению в совершении преступления. По какой статье будет проводиться расследование, пока неизвестно, сообщило Amur.life.

Arigus-tv.ru Задержание

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В районной администрации уточнили, что исполняющий обязанности главы пока не назначен. По информации СМИ, глава муниципалитета сейчас находится в СИЗО, 9 марта для него изберут меру пресечения. Задержали чиновника 7 марта.

Благовещенский район Евгений Седых возглавлял с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации города Свободный тратил гораздо больше, чем зарабатывал. Расхождение в доходах и расходах чиновника выявили правоохранительные органы. С сотрудника мэрии будет взыскано 100 млн рублей, которые сочли лишними.