Пекин, 9 марта, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Сектор курьерской доставки в Китае продолжил расширяться в феврале, как показал ежемесячный отраслевой индекс, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почта

Индекс развития экспресс-доставки в Китае в прошлом месяце составил 229,4 пункта, увеличившись на 21,4% в годовом исчислении, сообщило Государственное почтовое бюро Китая. По оценкам бюро, ежемесячный объем доставляемых посылок увеличился на 48% в годовом исчислении, в то время как выручка от экспресс-доставки выросла на 31%.

В феврале 2021 года курьерский сектор обработал около 4,8 млрд посылок, а выручка составила 49 млрд юаней (около $7,74 млрд). Бюро объяснило это увеличение недельным празднованием Китайского Нового года и экономикой зимних Олимпийских игр.