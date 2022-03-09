Лхаса, Китай, 9 марта, 2022, 04:47 — ИА Регнум. Объем розничных онлайн-продаж в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая вырос на 61,1% в годовом исчислении в 2021 году, сообщило региональное министерство коммерции, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

Розничные продажи в Интернете в прошлом году составили 18,97 млрд юаней (почти $3 млрд), сообщили в департаменте. По темпам роста занимает первое место в стране. Официальные данные показывают, что розничные продажи сельскохозяйственной продукции в Интернете достигли 1,72 млрд юаней. Продукты здорового питания, такие как кордицепс китайский и трутовик лакированный, имели высокие продажи.

Прямые трансляции стали важным способом онлайн-розничной торговли в регионе, увеличив объем продаж на 2,95 млрд юаней.

Улучшенные сети и охват курьерской службой обеспечили преимущества для расширения электронной торговли в регионе. Все 74 округа и округа региона могли пользоваться удобством сельской электронной коммерции, сообщил источник в департаменте.

Валовой региональный продукт (ВРП) Тибета достиг 208 млрд юаней, увеличившись на 6,7% в годовом исчислении в 2021 году, сообщило региональное правительство.