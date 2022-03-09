Тында, Амурская область, , 04:50 — REGNUM В северных районах Амурской области с 7 марта введён особый противопожарный режим. Эту меру предприняли из-за схода снега и установления сухой погоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по региону.

Противопожарная безопасность

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Особый режим установили в Зее, Тынде, Тындинском муниципальном округе, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах.

Жителям территорий, попавших под действие ограничений, запрещается разводить костры и посещать леса, а также сжигать мусор и траву. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Самые крупные из них прописаны для юридических лиц (до 500 тыс. рублей). С предпринимателей могут взыскать до 40 тыс. рублей, с физлиц — до 5 тыс.

Цель ограничений — обезопасить населённые пункты от огня, предотвратить появление возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в лесах Приамурья установят 49 видеокамер. Предполагается, что эта мера даст возможность оперативно реагировать на возгорания.