Лхаса, Китай, 9 марта, 2022, 04:31 — ИА Регнум. Новый вид карповых рыб олигоценового возраста обитал около 30 млн лет назад в регионе Тибетского нагорья на северо-западе Китая, что дает представление об эволюции биоразнообразия и древней окружающей среде плато, сообщает 7 марта агентство Синьхуа.

Останки рыбы

Группа китайских исследователей из Университета Ланьчжоу провела исследование, и результаты были опубликованы в журнале Journal of Systematic Palaeontology. Бассейн Кайдам является одним из трех основных внутренних бассейнов Китая. Его нынешний климат характеризуется засухой и сильными ветрами. Бассейн является ключом к пониманию биологических изменений, произошедших на Тибетском нагорье. Однако информация об этом бассейне с палеонтологической точки зрения скудна.

Ведущий исследователь проекта Янь Дэфэй отметил, что род (Paleoschizothorax) ископаемых рыб впервые был зарегистрирован в бассейне Кайдам, на северо-востоке Тибетского нагорья в 2018 году. Новые находки окаменелых рыб и филогенетический анализ показали, что примитивные шизоторацины, вероятно, произошли в бассейне Кайдам. Длина сохранившихся рыб составляет около 15 сантиметров.

Предварительный корреляционный анализ показал, что степень уменьшения размера чешуи тела обратно коррелирует со средними температурами среды обитания у большинства китайских карповых, говорится в исследовательской статье.