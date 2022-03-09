Пекин, 9 марта, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Китай усилил судебные разбирательства в общественных интересах для защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, сообщила Верховная народная прокуратура КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Гостья из Китая

Прокуроры по всей стране возбудили 6 633 дела в общественных интересах, касающиеся защиты несовершеннолетних в 2021 году, заявил прокурор На Яньфан во время пресс-конференции. По словам прокурора, это в 4,2 раза больше, чем в 2020 году и в 3,3 раза больше, чем в период с 2018 по 2019 год.

В то время как менее 30% случаев являются традиционными, в основном касающимися безопасности продуктов питания и лекарств, более 70% — это новые виды дел, связанные с продажей табака или алкоголя, онлайн-играми, безопасностью объектов, кинотеатрами по запросу и отелями для киберспорта, говорится в сообщении. Пять типичных случаев были обнародованы на пресс-конференции для ознакомления с обвинением.

Верховная прокуратура пообещала еще больше улучшить свою работу и расширить масштабы уголовного преследования в будущем. Будут разработаны нормативные документы и руководящие принципы, чтобы сделать работу более целенаправленной, стандартизированной и эффективной, говорится в сообщении.