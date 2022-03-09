Иньчуань, Китай, 9 марта, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Эксперты по культурным реликвиям начали программу борьбы с водной эрозией в гротах Сюймишань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, которым насчитывается более 1500 лет, сообщает 8 марта агентство Синьхуа.

Археология

Гроты Сюймишань, которые первоначально были построены в поздний период династии Северная Вэй (386−534), насчитывают 162 пещеры и более 1000 статуй на восьми холмах протяженностью около двух километров. Однако большинство пещер были закрыты из-за водной эрозии и связанных с этим геологических рисков.

Ожидается, что в рамках программы борьбы с эрозией в течение двух лет будет завершен сбор исторических данных и инженерные изыскания в ключевой культурной зоне в гротах для разработки планов восстановления.

Гроты Сюймишань, расположенные на северной дороге восточного участка древнего Шелкового пути, входят в десятку лучших гротов Китая. В 2007 году Всемирный фонд памятников включил их в список 100 находящихся под угрозой исчезновения архитектурных и культурных объектов в мире.