Хабаровск, 9 марта, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на гала-концерте IX Дальневосточного фестиваля народной музыки «На Амурских просторах» дал официальный старт Году культурного наследия народов России в регионе.

Admoblkaluga.ru 2022 год назначен Годом культурного наследия народов России

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«Сохранить традиции, увидеть их корни в современном фольклоре можно, только объединив коллективы разной направленности в одном уникальном событии здесь, на хабаровской земле. В течение ближайших месяцев будет организовано более 100 культурных событий с участием местных и приглашенных коллективов. Среди них — уже полюбившиеся всем фестивали музыки и песни проживающих в регионе народов: «Карагод», «Лики наследия», «Аист над Амуром», — написал в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области торжественное открытие Года культурного наследия народов России состоится в марте 2022 года в калужском Доме народного творчества и кино «Центральный».