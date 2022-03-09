Пекин, , 04:16 — REGNUM Группа китайских ученых утверждает, что разработала единую вакцину, которая может обеспечить двойную защиту от коронавируса и гриппа, и которая уже успешно протестирована на мышах, сообщает агентство Синьхуа.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Два зайца. 1931

Исследователи из Шанхайского университета Фудань представили новую вакцину в исследовании, опубликованном недавно в журнале Journal of Virology, заявив, что они разработали иммуноген путем слияния домена, связывающего рецептор SARS-CoV-2, с консервативным стеблем гемагглютинина H7N9 и экспрессировали его с помощью аденовирусного вектора шимпанзе.

При тестировании на мышах сконструированная вакцина, названная ADC68-CoV/Flu, эффективно индуцировала как антитела, нацеленные на SARS-CoV-2, так и антитела против гриппа, обеспечивая защиту от SARS-CoV-2 (включая его новые варианты) и инфекции H7N9, согласно исследованию.

H7N9 — это штамм птичьего гриппа, о котором впервые сообщалось, что он заразил людей в Китае в марте 2013 года, и, скорее всего, он вызовет эпидемию зимой и весной, утверждают китайские эксперты. Результаты свидетельствуют о том, что новая вакцина является многообещающим подходом к борьбе с пандемиями, вызываемыми респираторными вирусами, говорится в исследовании.