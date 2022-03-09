Пекин, , 04:11 — REGNUM Вторая китайская женщина-космонавт Ван Япин, которая сейчас находится в шестимесячной миссии на борту китайской космической станции, записала видеообращение для отделения Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве, Швейцария, направив свои поздравления женщинам всего мира по случаю Международного женского дня 8 Марта, сообщает агентство Синьхуа.

Запуск космического корабля «Шэньчжоу-11» Newsstatic.rthk.hk

«Я надеюсь, что все девушки с космическими мечтами, сохранят их во имя путешествия к морю звезд. Однажды, не успеешь оглянуться, как ты посмотришь вверх и увидишь, что твоя мечта уже в пределах досягаемости», — сказала Ван.

Женщины «могут пройти ту же подготовку, что и мужчины-космонавты на высшем уровне. И многие физические и психологические характеристики женщин могут иметь преимущество в космосе, дополняя мужчин-космонавтов. Вполне возможно, что все больше и больше женщин будут участвовать в пилотируемых космических полетах. Это окажет очень важное влияние на крупномасштабное и долгосрочное освоение космоса человеком в будущем. Дамы, хотя наши национальности, национальности и профессии разные, но женщины во всем мире своими собственными усилиями делают мир более ярким, гармоничным и теплым», — сказала она.

«Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить каждую женщину за их самоотверженную преданность, я также желаю, чтобы каждая женщина выбирала самые яркие звезды для жизни и карьеры, которые мы любим, на нашем собственном звездном небе», — добавила Ван.

Ван и два других космонавта отправились в космос на борту космического корабля «Шэньчжоу-13» и вошли на космическую станцию 16 октября 2021 года, приступив к шестимесячной космической миссии. Трио находится на орбите уже более 130 дней.

Во время своего первого космического полета Ван, которая когда-то мечтала стать учителем, 20 июня 2013 года провела 40-минутный открытый урок, первую в Китае лекцию в прямом эфире на космическом корабле «Шэньчжоу-10», перед более чем 60 млн школьников по всей стране.

«Мне нравится быть космическим учителем, смотреть на прекрасных детей перед экраном, включая мою дочь», — сказал Ван в видеообращении.

Восемь лет спустя, 9 декабря 2021 года, она прочитала еще одну лекцию в прямом эфире с борта китайской космической станции.