Китайская женщина-космонавт с орбиты поздравила женщин с 8 марта
Пекин, 9 марта, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Вторая китайская женщина-космонавт Ван Япин, которая сейчас находится в шестимесячной миссии на борту китайской космической станции, записала видеообращение для отделения Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве, Швейцария, направив свои поздравления женщинам всего мира по случаю Международного женского дня 8 Марта, сообщает агентство Синьхуа.
Ван и два других космонавта отправились в космос на борту космического корабля «Шэньчжоу-13» и вошли на космическую станцию 16 октября 2021 года, приступив к шестимесячной космической миссии. Трио находится на орбите уже более 130 дней.
Во время своего первого космического полета Ван, которая когда-то мечтала стать учителем, 20 июня 2013 года провела 40-минутный открытый урок, первую в Китае лекцию в прямом эфире на космическом корабле «Шэньчжоу-10», перед более чем 60 млн школьников по всей стране.
«Мне нравится быть космическим учителем, смотреть на прекрасных детей перед экраном, включая мою дочь», — сказал Ван в видеообращении.
Восемь лет спустя, 9 декабря 2021 года, она прочитала еще одну лекцию в прямом эфире с борта китайской космической станции.