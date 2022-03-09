Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Один из старейших медфондов Санкт-Петербурга, работающий с 1999 года, получил исковое заявление о банкротстве. Претензии к Фонду возрождения здоровья детей «Счастливый ребенок» арбитраж пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 по Санкт-Петербургу подан 6 марта 2022 года. В качестве обоснования заявлен долг в размере 529 202,06 рубля.

Фонд учредили в январе 1999 года. Руководитель — Алексей Соколов.

Напомним, также банкротные претензии у налоговой службы, но уже в Москве, возникли к частной космической компании — АО «Успешные ракеты».

Ранее ФНС России заявило о введении с 9 марта 2022 года моратория на подачу банкротных исков в свете западных санкций в отношении экономики России.