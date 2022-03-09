Владивосток, 9 марта, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Более 30 тыс. тонн сельди выловили рыбаки Приморья с начала года — рыбу реализуют по доступной цене в магазинах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM В магазин привезли селедку

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Жители Артема позвонили на круглосуточную горячую линию по регулированию цен и сообщили, что в одном из супермаркетов города сельдь стоит дороже хорошего мяса.

«Это олюторская сельдь холодного копчения — одна из самых дорогих. При этом на рынке килограмм свежей селедки можно приобрести за 65 рублей. Охотоморская сельдь холодного копчения подороже, её оптовая цена сейчас составляет 185 рублей за килограмм, соответственно в рознице она будет стоить от 215 рублей. Дефицита рыбы нет», — пояснил руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко.

На минувшей неделе среднесуточный вылов сельди рыбаками достиг 500 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбохозяйственные предприятия Приморья в 2021 году выловили почти 580 тыс. тонн минтая и сельди.