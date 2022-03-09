Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Возможность передачи Украине самолётов-истребителей советского производства неоднозначно оценивается американскими властями и союзниками США. Об этом 8 марта сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ответ на призыв одного из законодателей обеспечить Украину боевыми самолётами, Нуланд отметила, что ни в администрации Белого дома, ни среди союзников США нет на сегодняшний день единого мнения по данному вопросу. Также Нуланд уточнила, что есть «ряд факторов, которые необходимо учитывать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Словакии опровергли распространённую рядом западных СМИ информацию о якобы планах вооружённых сил страны передать Украине часть боевых самолётов советского производства.

Власти Польше также заявили о том, что у них нет планов отправлять на Украину штурмовики и истребители МиГ-29 и Су-25.

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