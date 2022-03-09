Краснодар, , 03:49 — REGNUM Министерство природных ресурсов Краснодарского края проиграло судебный спор с АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс «Апшеронск». Арбитражный суд отказал во взыскании 171 млн рублей и расторжении договоров аренды лесных участков. Решение судья Куликова может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В удовлетворении исковых требований отказать», — говорится в результативной части вердикта, но детали пока не сообщались.

Слушания проходили с октября 2020 года. Истец требовал с крупного лесопромышленного предприятия, ведущего свою историю с 1959 года, взыскания 171 520 441 рубля 11 копеек, расторжения договоров аренды лесных участка, а также обязания вернуть земли в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда «в состоянии пригодном для ведения лесного хозяйства».

Напомним, подаче иска министерства предшествовало исключение Минпромторгом РФ инвестиционного проекта АО из перечня приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов. Данный приказ министерства был оспорен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года также госкорпорация «ВЭБ.РФ» взыскала с АО более 14,3 млрд рублей долга по кредитному соглашению.