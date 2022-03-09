Владивосток, , 03:37 — REGNUM В Приморье началась подготовка детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Детский лагерь Дарья Иванова © ИА REGNUM

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В Приморье из более 500 оздоровительных лагерей проверку прошли 28 из них.

«Проверяются пищевое и холодильное оборудование, водоснабжение и канализация, медсостояние персонала, антиклещевая обработка. Если на территории есть водные объекты, по ним также необходимо получить заключение. Особое внимание и к пляжным зонам — наличие туалетов, мусорных контейнеров», — пояснила главный санитарный врач края Татьяна Детковская.

Противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность детских объектов проверяют силовые ведомства и органы прокуратуры.

Специалисты считают, что в этом году Приморье ожидает рост спроса на отдых в детских лагерях.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что особое внимание нужно обратить на подготовку палаточных лагерей. Главам муниципалитетов необходимо предусмотреть возможность субсидировать из бюджетов приведение лагерей в порядок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии начали готовиться к детской летней оздоровительной кампании 2022 года.