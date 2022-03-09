Москва, 9 марта, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Налоговый орган обратился с иском о несостоятельности к АО «Успешные ракеты» — частной космической компании, которая в числе прочего производит малые космические аппараты. Заявление арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление было подано ИФНС №24 по Москве 4 марта 2022 года. Подробности пока не сообщались. Между тем в базе «Контур.Фокус» фигурируют исполнительные производства на сумму 2,8 млн рублей.

Космическая компания была создана в 2020 году Олегом Мансуровым, который на сегодня также является её директором. Уставный капитал общества — 10 тыс. рублей. В активе АО — доли в ООО «КМС» и ростовском ООО «СР Сателлитс».

Ранее компания сообщила об успешных лётных испытаниях прототипа метеоракеты УР-1 на собственном полигоне в Кировской области.