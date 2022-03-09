Москва, 9 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Один из самых высоких памятников в России — 110-метровый монумент «Покорителям космоса» планируется отреставрировать в Москве. Об этом 9 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Монумент «Покорителям космоса»

Объект расположен на аллее Героев Космоса вблизи от главного входа ВДНХ. На данный момент уже подготовлен проект, согласно которому будут проводиться работы. Завершить реставрацию планируется до конца 2023 года.

«Мемориальный комплекс «Покорителям космоса» — памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Специалисты проработали план его реставрации до мелочей. За два года будет проделан большой объем работы. Вместе со стелой в порядок приведут расположенный рядом памятник Константину Циолковскому», — сказала Сергунина.