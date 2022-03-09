Москва, , 07:55 — REGNUM Продолжаются работы по сооружению пролетного строения эстакады через Рублевское шоссе, готовность которого составляет уже около 19%. Об этом 9 марта сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, на некоторых опорах уже смонтирован ригель. При этом в рамках рассчитанного на 40 лет концессионного соглашения предусмотрена прокладка платной автомагистрали от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД. Протяженность дороги должна составить порядка 11 километров.

«Автодорожная концессия по строительству Северного дублера Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве как по своим размерам, так и в финансовом плане — в строительство новой трассы инвестируют более 50 миллиардов рублей. Сегодня продолжаются работы по сооружению пролетного строения эстакады через Рублевское шоссе. Между опорами 4.1 и 4.2 строители установили ригель — металлическую коробчатую балку высотой почти 3 метра. Уже построено 4 опоры из 13, на семи устраиваются тела, на еще двух — фундамент. Таким образом, общая готовность объекта составляет 19%», — сообщил Прохоров.

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