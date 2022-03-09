История вопроса

Международный женский день — праздничная дата более чем в 30 странах, в том числе и на постсоветском пространстве. Изначально задумывался как день солидарности всех женщин в мире в борьбе за равные права.



Предпосылкой появления праздника стало выступление женщин Нью-Йорка в 1909 году с требованием получения прав голосовать на выборах и равной оплаты труда. Год спустя идею поддержала немецкая социалистка Клара Цеткин. Они предложили утвердить праздник, который продвигал идею равноправия женщин во всем мире.