Москва, 9 марта 2022, 00:06 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу оценил большой вклад женщин-военнослужащих в создание эффективной армии страны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области тёплые поздравления с 8 Марта получили участницы и женщины-ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла.
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