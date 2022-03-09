Москва, , 08:06 — REGNUM Россия и Китай будут ускоренно развивать экономические связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Людмила Шубцова. Так она прокомментировала информацию о том, что товарооборот России и Китая в январе-феврале 2022 года вырос в годовом исчислении на 38,5%.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дальнейшее ускоренное развитие внешнеэкономических связей России и Китая будет продолжено и в 2022 году вследствие устойчивого взаимного интереса к сотрудничеству с обеих сторон, — сказала Шубцова. — Со стороны Китая запланированное и подтвержденное 5 марта Всекитайским собранием народных представителей достижение экономического роста в 5,5% в 2022 году потребует снятия одного из главных ограничений — дефицита энергоносителей. В увеличении поставок энергоносителей крайне заинтересована и Россия в связи с ужесточением международных санкций и остановки реализации проекта «Северный поток-2», а также с возможным принятием зеркальных мер и по «Северному потоку-1». Ввоз в Россию машин, оборудования из Китая также может вырасти, так как структура его в целом совпадает со структурой ввозимых ранее из Европы товаров».

Как отметила экономист, политика Китая, направленная на противодействие давлению и угрозам со стороны США, в случае отказа Пекина поддержать санкции против России также будет основой для расширения внешнеторгового сотрудничества РФ и КНР.

«Этому способствует и стремление двух стран шире использовать во взаиморасчетах рубль и юань», — добавила Шубцова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам двух первых месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Китаем составил 26,431 млрд долларов.

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