Москва, , 08:05 — REGNUM Центробанк РФ стремится сохранить максимальное доверие бизнеса, особенно инвесторов, и общества к действующей финансовой системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала прогнозы международного рейтингового агентства Moody’s о том, что в 2022 году экономика России упадет на 7%.

Падение Finobzor.ru

«Ситуация в настоящее время меняется гораздо быстрей, чем публикуются любые прогнозы ее развития. Поэтому, долго ли прогноз Moody’s останется релевантным, сказать трудно, — сказала Панина. — Прогноз агентства представляется несколько преждевременным, поскольку, опираясь на него, все заинтересованные игроки могут сделать неправильные выводы, а принятые ими решения могут привести к тяжелым долгосрочным последствиям. Безусловно, экономика будет реагировать на давление и каждый новый вызов. Но мы не можем не отметить противоречивость вводимых санкций, отсутствие единства в их применении со стороны разных стран и ежедневно меняющуюся реакцию мировых и внутренних финансовых структур и бизнеса».

Как полагает эксперт, для того чтобы прогнозы стали более обоснованными, необходимо, чтобы была преодолена ситуация острой турбулентности, и тогда среднесрочные и долгосрочные горизонты прогнозирования окажутся более понятными.

«Будут ли риски падения экономики еще большими, во многом зависит не только от поведения внешних субъектов, но и от того, какими инструментами воспользуются власти РФ для преодоления сложившейся ситуации, — пояснила Панина. — Пока все предпринимаемые меры свидетельствуют о том, что регулятор стремится сохранить максимальное доверие бизнеса, особенно инвесторов, и общества к действующей финансовой системе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Moody’s вновь понизило рейтинги России.

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