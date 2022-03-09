Москва, 9 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Самой очевидной альтернативой доллару в настоящее время является юань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что в мире может ускориться поиск альтернативы существующей системе международных платежей, в которой доминирует доллар.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Поиск и развитие альтернатив в этой сфере полностью оправдан, поскольку имеет четкие стратегические цели, — сказала Панина. — При этом сказать, что в ближайшем будущем доллар однозначно рискует утратить свое доминирующее положение в мировой экономике, нельзя. Для этого необходимо ответить на вопрос о том, каким образом и с какой скоростью разные страны будут реагировать на усиление или ослабление влияния США в глобальной экономике и финансах. Это во многом определит влияние центробежных сил, направленных на поиск альтернативы доллару, самой очевидной из которых в настоящее время является юань».

Как полагает Панина, качественные изменения инфраструктуры международных платежей во многом будут зависеть от ряда глобальных управленческих аспектов.

«К ним можно отнести: перераспределение влияния и переход экономической власти от центра к сетям и экономическим коалициям, а также способность быстро преодолеть возможное возрастание хрупкости и неустойчивости альтернативных систем международных платежей», — сказала Панина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что глобальная экономика рискует очень быстро перейти к рецессии.