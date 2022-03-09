Москва, 9 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Глобальная нехватка микросхем будет сохраняться и после 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Так она прокомментировала прогнозы корпорации Toshiba о том, что дефицит микросхем продлится до 2023 года.

Bicanski Микросхемы

«Проблемы нехватки микросхем возникли в 2020 году с началом пандемии, когда в мире резко вырос спрос на «умные» гаджеты и автомобили, но одновременно в связи с локдауном усложнилась логистика, что привело к перебоям в международной цепи поставок, — пояснила Панина. — Торговая война США и Китая, начавшаяся в 2020 году, также привела к сокращению поставок оборудования для полупроводникового производства. Как результат, в среднем мировой спрос у производителей готовой продукции на микросхемы оказался выше возможного предложения на 25−30%, что привело, с одной стороны, к отставанию от плана удовлетворения текущих заказов компаниями — производителями микросхем, а с другой — к росту цен на потребительскую электронику, автомобили, медицинское оборудование и прочее».

По ее словам, мелкие производители полупроводников повысили цены, а крупные столкнулись с необходимостью пересмотра приоритетов в планах выпуска продукции и переориентировались на производство чипов, прежде всего для автомобилестроения и производства процессоров для таких компаний-гигантов, как Apple.

«70% потребности рынка полупроводников по-прежнему обеспечивают две компании: Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor Manufactiring Company (TSMC), которые попали под санкции США в ходе разгоревшейся торговой войны США и Китая непосредственно в разгар пандемии, — отметила Панина. — Реакция крупных производителей последовала незамедлительно — так, уже в конце 2020 года Apple купила 80% мощностей TSMC, чем обеспечила наращивание производства собственных микросхем. Однако мировое производство до сих пор не может решить проблему глобального дефицита микросхем, так как для большинства компаний (кроме Apple) сложившаяся ситуация стала полной неожиданностью. Многие из них отложили выпуск своих новых линеек продукции».

Как полагает экономист, скорость и сроки преодоления этой проблемы зависят от целого ряда факторов, главный из которых — это способность решить вопрос наращивания производства полупроводников.

«Это связано с крупными инвестициями, которые может себе позволить не каждый производитель и которые практически невозможны без участия государства, — сказала Панина. — При этом крупные автоконцерны рассматривают возможность кооперации и создания собственных производств полупроводников, увеличить инвестиции в уже существующее производство полупроводников, купить мощности крупных и мелких компаний и инвестировать в их дальнейшее расширение. Таким образом технологические гиганты сохранят способность закупать микросхемы у непосредственных производителей и темпы производства своей продукции, пусть и замедленные».

Панина отметила, что нехватка микросхем, скорее всего, будет сохраняться и после 2022 года.

«В глобальном масштабе ситуация продлится до строительства и запуска новых заводов и производств, что приведет к формированию новой логистики поставок», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что глобальный дефицит микросхем будет полностью преодолен во второй половине 2023 года.