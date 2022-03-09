Москва, 9 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. По прогнозам, Европейскому союзу понадобится минимум два-три года, чтобы снизить зависимость от российского газа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание руководителя французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор, которая полагает, что ЕС не сможет найти полной замены голубому топливу из РФ.

Gazprom.ru Добыча газа

«Известный факт, что страны Евросоюза сильно зависимы от российского газа. В среднем около 60% газа для них обеспечивается РФ. В краткосрочном периоде найти замену газу из России практически невозможно. Так быстро сменить основного поставщика нелегко, для экспорта из других стран нужно время и инвестиции в инфраструктуру, — сказал Алиев. — ЕС будет искать новых поставщиков, диверсифицировать источники закупки газа. Как вариант закупка в больших объёмах СПГ. Это альтернатива природному газу, но тут возникает вопрос цены и наличия терминалов приёма сжиженного природного газа. Он будет обходиться дороже, и пока нельзя сказать, готовы ли страны ЕС к таким издержкам. По прогнозам, ЕС понадобится минимум 2−3 года, чтобы снизить зависимость от российского газа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Макгрегор, прекращение поставок из России имело бы тяжелые и очень скорые последствия для ЕС.