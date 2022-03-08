Ростов-на-Дону, , 23:13 — REGNUM В Ростовской области в связи с улучшением эпидемической ситуации и сокращением коечного фонда расторгают временные контракты с медиками. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минздраве 8 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Персонал набирался для работы с больными новой коронавирусной инфекцией. В связи с плановым сокращением ковидных госпиталей (так как их загрузка составляет 56%), главные врачи начинают расторгать временные контракты с людьми, которые набирались для работы с именно этой категорией пациентов. Данные меры уже проводились при сокращении количества мест в ковидных госпиталях с шести до двух тысяч коек», — уточнили в ведомстве.

Так, вместимость ковидного госпиталя, развёрнутого на базе городской больницы №20, будет сокращена с 850 до 250 коек. В связи с этим временные контракты будут расторгнуты с 55 врачами, стажёрами, ординаторами. Большая часть медиков перейдет на работу в лечебное учреждение с 11 марта.

Студенты и ординаторы продолжат учебный процесс.