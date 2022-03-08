Москва, , 22:39 — REGNUM Более 210 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 8 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 216 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 279,2 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в российские медицинские учреждения были госпитализированы 3847 пациентов с COVID-19.