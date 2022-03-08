Мюнхен, Германия, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 8 марта, «Бавария» примет австрийский «Ред Булл Зальцбург» в матче за выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Игра пройдет в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена».

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Никлас Зюле, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

«Ред Булл Зальцбург»: Филип Кен, Андреас Ульмер, Умар Соле, Расмус Кристенсен, Николас Капальдо, Бренден Эронсон, Николас Зайвальд, Бруно Пиветти, Максимилиан Вебер, Чуквубуйке Адаму, Карим Адейеми.

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.