Ливерпуль, Великобритания, , 21:48 — REGNUM 8 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет миланский «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Кертис Джонс, Мохаммед Салах, Садио Мане, Диогу Жота.

«Интер»: Самир Ханданович, Дензел Думфрис, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Милан Шкриниар, Марцело Брозович, Артуро Видаль, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Лаутаро Мартинес, Алексис Санчес.

Бригада арбитров (Испания): Антонио Матеу Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар.

Первый матч двух этих команд, проходивший в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершился уверенной победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (75' Эндрю Робертсон) и Мохаммед Салах (83' Вирджил ван Дейк).