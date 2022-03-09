9 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter обращение премьер-министра Бориса Джонсона к представителям ряда европейских стран, принимающих беженцев с Украины, и его неготовность принимать их на территорию Великобритании.

Джейн Спай, , 01:42 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в Лондоне встречу с главами Польши, Венгрии, Словакии и Чехии. Беседы направлены на определение роли Великобритании в обеспечении безопасности в Европе.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знаю, что мы все глубоко сожалеем о том, что происходит, мы презираем варварскую агрессию и режим Владимира Путина. Я знаю, что мы все решительно настроены на совместную работу, как дипломатическую, так и политическую, с помощью нашей коллективной экономической мощи, и мы будем делать всё, что мы можем, для обеспечения оборонительной военной поддержки нашим украинским друзьям», — сказал Джонсон.

Обращаясь к представителям Польши, Венгрии, Словакии и Чехии, британский премьер сказал: «Вы — страны, которые столкнулись с кризисом в первом ряду, вы столкнулись с рисками крупного гуманитарного кризиса. Великобритания готова помогать вам любым возможным для нас способом».

Некоторые пользователи отметили, что слова премьера звучат так, будто проблема Украины и России касается ограниченного круга стран, а ЕС «помогает» как нейтральная сторона. По их мнению, это неправильный подход, потому что принимаемые решения отражаются как минимум на политике и экономике всего мира.

Борис Джонсон U.S. Department of State

«Великобритания готова помогать вам любым возможным для нас способом». Несмотря на то, что не слишком много помощи от нас будет, использование слов «помогать вам любым возможным для нас способом» подразумевает то, что «проблема» касается только их. А это не так, это глобальная проблема, так что нужно поменьше позерства», — прокомментировал @PhilipSpike.

Часть пользователей считает, что Джонсон будет делать всё возможное, чтобы предотвратить очередной «наплыв» мигрантов в Великобританию, потому что страна еще не справилась с «предыдущими» беженцами из Сирии и Афганистана.

«Я думаю, что он имеет в виду, так это помогать Польше, Венгрии, Чехии и Словакии любым возможным для нас способом держать беженцев подальше от Великобритании», — предположил @AdrianFaiers.

«Мы слишком маленькое государство. Наша система загружена под завязку. Есть много мест поближе, которые могут поддержать путем принятия беженцев, и это логичнее. Мы можем укрепить их ресурсы, но мы не можем просто принять тысячи человек в нашу страну без проверки», — объяснил @ILLUMANUTTY.

В комментариях уверены, что Джонсон имеет в виду именно финансовую помощь, потому что Великобритании «больше не нужны беженцы».

«Если администрация Джонсона не готова принимать беженцев с Украины, а она явно не готова, тогда им нужно предоставить немедленно финансовую помощь Польше, Румынии, Молдавии и Венгрии, которые героически справляются с кризисом», — считает @nowlistentome1.

Некоторые комментаторы раскритиковали Джонсона за неготовность принимать украинских беженцев и рассказали, что украинцы пытаются получить визу в Великобританию, но по какой-то причине им отказывают.

«Любым возможным для нас способом…» Только сначала вам надо подать документы на визу, но не здесь, а где-нибудь в другом месте. Там должна быть палатка или что-то похожее. И как я вообще должен знать критерии на выдачу? Если народ отправляют обратно, значит, они неправильно форму заполнили», — прокомментировал @BlunderbussHB.

«Борис: «Великобритания готова помочь любым возможным для нас способом». Украинцы, бегущие из своей страны: «А можно, пожалуйста, получить визу, чтобы остаться в Великобритании ненадолго?» Борис: «Как насчет шоколадного яйца?» — прокомментировал @Griz 76 .

«А мы презираем варварское бездействие Бориса Джонсона по отношению к беженцам с Украины», — ответил @glenharveyjones.

«Всё возможное, кроме принятия беженцев, хотя, если среди них есть украинские олигархи, мы рады их приветствовать от имени консерваторов», — написал @stuben32.

Пользователи разделились во мнениях относительно деятельности Бориса Джонсона по поводу конфликта на Украине. Кто-то считает, что он занимается саморекламой и пытается построить из себя спасителя европейского мира после того, как его судьба висела на волоске, а кто-то уверен, что он действительно помогает и делает всё возможное в отличие от США и стран Евросоюза.

«Он пытается быть мировым государственным деятелем, мне смешно, это жалко», — отметил @MarkMid36105866.

«Спасибо, Борис Джонсон, за то, что поддерживаешь Украину за ее пределами. Европейский союз в замешательстве, задерживается, как и было предсказуемо. И где вообще Байден?» — поинтересовался @Short2Cjs.

«Я одна слышу одни и те же слова, которые повторяют вновь и вновь? Я действительно начинают чувствовать, что нам промывают мозги!» — отметила @lone_stenberg.