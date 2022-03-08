Краснодар, , 21:44 — REGNUM 8 марта в Краснодаре на «Стадионе академии Краснодара» футбольный клуб «Краснодар-2» в матче 26-го тура Футбольной Национальной Лиги 2021/22 потерпел поражение от «Балтики» из Калининграда со счетом 0:3.

Забитыми мячами в составе гостей отметились Максим Барсов (38', 65') и Артем Максименко (56'). Желтые карточки получили Джонатан Окоронкво (48'), Олег Исаенко (60'), Омар Попов (67'), Максим Барсов (73'), Олег Ознобихин (76') и Артем Попов (90'). На матче работала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем.

Составы команд:

«Краснодар-2»: Пивоваров, Воротников (Ознобихин, 10'), Сухорученко (Бородин, 46'), Исаенко, Рейхмен (Кокоев, 46'), Ндука (Кратков, 46'), Самко, Попов (Сабуа, 84'), Литвинов, Окоронкво.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Кузьмин (Кленкин, 61'), Попов, Альшин (Карпович, 83'), Кашчелан, Остоич, Мещанинов, Максименко (Алейкин 84'), Лазарев (Мусаев, 84'), Барсов (Гелоян, 74').

«Балтика», одержав десятую победу в сезоне и набрав 41 очко, поднялась на седьмое место в турнирной таблице Футбольной Национальной Лиги 2021/22. «Краснодар-2» с 33-мя очками остался на тринадцатой позиции.