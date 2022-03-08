Москва, 8 марта, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Подходы для сохранения рабочих мест в сегментах экономики, откуда ушли зарубежные компании, могут быть различными, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Сегодня крайне важно правительству и Государственной думе найти решения, чтобы сохранить рабочие места наших граждан в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании.

И подходы в этом могут быть самые разные», — отметил Володин.

США своими действиями предоставили такие возможности.

«Однажды покинув наш рынок, вернуться будет уже непросто. Пример тому — 2014 год. За прошедшее время нашей стране удалось обеспечить продовольственную безопасность, а также решить вопрос импортозамещения в оборонной сфере», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по числу санкций Россия обходит Иран, Сирию и КНДР. Под ограничения попали 5530 физических и юридических лиц, список расширяется.

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