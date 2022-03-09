9 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter политическое положение премьер-министра Бориса Джонсона, вспомнив, что еще две недели назад его призывал к отставке каждый второй.

Джейн Спай, , 01:42 — REGNUM Несмотря на напряженную обстановку в ЕС, в Великобритании решили посмотреть на внутриполитические дела и напомнить, что еще две недели назад практически вся страна призывала премьер-министра Бориса Джонсона к отставке.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналистка BBC Лаура Кюнсберг написала, что Джонсон, который сейчас выступает от имени Запада, не так давно из последних сил «пытался удержать свою политическую голову над водой». Еще в конце февраля СМИ переполняли заголовки о вечеринках, тортах, сыре, вине, анкетах от столичной полиции и правилах во время локдаунов.

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Она отметила, что даже оппозиция открыто перестала призывать премьера к отставке. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в воскресенье, 6 марта, заявил, что расследование нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит до сих пор не завершено, но парламент «един в вопросе противостояния российской агрессии».

Кейр Стармер Rwendland

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Часть пользователей согласилась с тем, что проведение российской специальной военной операции на Украине приостановило решение части внутриполитических проблем, но они не считают, что вопрос с отставкой Джонсона закрыт.

«Хорошее описание того, где мы сейчас политически. Джонсон может думать, что он спас свою должность премьер-министра, но тот кризис, с которым он столкнулся всего несколько недель назад, на паузе, он не закончился», — считает @jonlis1.

«Проблему затормозили, но мы про нее не забыли», — отметила @AndreaSongi.

В комментариях отметили, что «проблему Джонсона» нужно немедленно решить, потому что по окончании проблем на Украине он будет говорить, что это он всех спас, и тогда от него избавиться не получится.

Борис Джонсон White House

«Война — недостаточная причина, чтобы не возвращаться к проблеме Джонсона и Тори. На самом деле то, что они брали путинские деньги, еще и вышли из состава Европейского союза, это всё неотъемлемая часть «военной проблемы». Уберите Джонсона и его правительство немедленно. Он только и использует военные действия на Украине с целью саморекламы», — считает @paulio80410204.

Ряд пользователей всё еще считает, что Джонсону нужно уйти в отставку. Некоторые из них напомнили о его некомпетентности при принятии решений во время пандемии COVID-19, которая привела к смерти более 160 тысяч британцев.

«Я не забыла, а вы? Джонсон — лидер, чья ложь была доказана, который нарушает собственные законы, а людей заставляет соблюдать. Он не может оставаться премьер-министром», — прокомментировала @ellenieanna.

Среди пользователей есть те, кто считает поведение Джонсона и его решения такими же некомпетентными, как и во время пандемии. Он не изменился, поэтому комментаторы все также призывают его к отставке.

«Может ли какое-то другое правительство одновременно делать минимум, чтобы помочь, при этом навлекая гнев Путина и приписывая себе заслуги за действия других? Чем хуже кризисная ситуация, тем яснее становится, что он худший человек, который с ней может справиться», — отметил @AdrianFaiers.

Некоторые комментаторы не исключают, что Джонсон работает по двойным стандартам, критикуя Путина на всю Европу, но не разрывая связи с российскими донорами и олигархами.

«Сейчас проблема еще более важна, чем она была ранее, учитывая сколько российских денег у Консервативной партии», — считает @jimmynimble.

«Притормаживание с проблемой это нормально, если вы уверены, что его связи с путинскими партнерами не угрожают национальной безопасности», — прокомментировал @cj_highland.

Пользователи призвали провести расследование в отношении Джонсона, потому что они переживают за его непредвзятость и адекватность при принятии решений.

«Учитывая, как Джонсон был скомпрометирован российскими деньгами, сейчас крайне важно провести расследование в отношении него, чтобы его больше не покрывали путинские олигархи», — добавил @ViewNorthern.