Москва, , 21:36 — REGNUM Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о возможном уходе 24-летнего бразильского флангового атакующего защитника Айртона Дантаса в турецкий «Фенербахче».

Айртон Андрей Пронин © ИА REGNUM

«В ближайшие дни будет появляться много сообщений наподобие этой фейковой новости от турецких журналистов. Мы не может опровергать каждую. Позицию клуба и команды наш главный тренер, спортивный директор и игроки выразили четко. Все намерены продолжить играть за «Спартак», — цитирует Зеленова издание Sport24.

В текущем сезоне Айртон Дантас принял участие в 28-ми матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Айртон выступает за «Спартак» с 1 января 2019 года после перехода из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.